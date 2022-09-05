Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan ile ilgili şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. 'Yunanistan askeri, siyasi olarak dengimiz olmadığı için muhattabımız da değildir.

Her fırsatta söylediğimiz gibi Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ülkemizi felakete sürüklemek isteyenlere fırsat vermiş oluruz.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 olan büyüme oranımız ikinci çeyrekte yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz hafta açıklanan 2022 büyüme rakamları, Türk ekonomisinin büyüdüğünü göstermiştir.

Bizim mandacı iktisatçılar dediğimiz kişiler bile eski düşüncelerini söylemiyor. Büyüme rakamlarımızı bu fotoğraf içerisinde değerlendirmek gerekiyor.

Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine göre 40 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon rakamlarıyla karşılaşıyor.

Türkiye olarak yılbaşından itibaren enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz.

Dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan orta vadeli program enflasyonun başta düşürülmesi üzere bu yolun haritasıdır.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz. Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz.

Bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz. Bütçe dengelerini koruyacağız. Her şeye rağmen satın alma paritesinde ülkemizin dünya milli gelir sıralamasında 11. sıraya yükselmesi büyük bir başarıdır.

Orta Vadeli Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Cumhuriyet tarihi boyunca başımız her sıkıştığında Pakistan'ı yanımızda bulduk. Ülkedeki sel sonrası çıkan görüntüler yüreğimizi dağladı. Türkiye ve Türk milleti olarak buna kayıtsız kalmadık.

11 uçak ve 2 iyilik treni Pakistan'a hareket etti. Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarana kadar yardımlarımızı sürdüreceğiz. Her hafta toplam 500 bin gıda kolisini Pakistan'a ulaştıracağız.

2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 ağustos 2022 tarihinden icra takibi başlatılmış 2 bin ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülüp tasfiyesini sağlıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...