Erdoğan barış elçisi oldu! Yaptığı çağrı dünyada büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabinemizin 41. toplantısını az önce sona erdirdik. Toplantımızda tarım, ulaştırma, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere Türkiye'nin gündeminde yer alan kritik konuları değerlendirdik. 14-28 Mayıs 2023 seçimleri siyasi hayatımızın dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Milletimiz her iki seçimde de istikbaline dair çok önemli kararlar vermiştir. İnsicam sorunu olan, içerde kavgalı, sürekli kriz üretmeye meyyal bir yapı yerine tercihini Meclis'te Cumhur İttifakı'ndan, Cumhurbaşkanlığında da şahsımızdan yana kullanmıştır. Bugün bir kez daha şahsımı yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören 27 milyon 835 bin vatandaşımın her birine yürekten teşekkür ediyorum. Tercihleri farklı yönde tecelli etse de sandığa giderek demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum.

Bugün geriye dönüp baktığımızda hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta yapılan tercihin ne kadar hayati olduğunu daha net görüyoruz. Türkiye'nin derin bir uçurumun kenarından nasıl döndüğü bugün daha iyi anlaşılıyor. Son iki yılda yaşanan gelişmeleri, tartışmaları, ayrışmaları düşününce dili dualı bu aziz milletin verilmiş sadakası varmış diyorum. Sadece son bir haftada şahit olduğumuz meydan muharebesi bile bunu görmek için ziyadesiyle kafidir. Düşünebiliyor musunuz? Daha iki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyip video çekerek birbirlerini övgü yağmuruna tutanlar, bakıyorsunuz gırtlak gırtlağa bir kavganın baş aktörleri olarak her gün manşetleri süslüyor. Ülkemizin atlattığı tehlikenin büyüklüğü zamanla daha da iyi anlaşılacak.

"TÜRKİYE,HER TÜRLÜ MESELESİNİ ÇÖZECEK KUDRETE SAHİPTİR"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak aşkla hizmet ediyoruz. Ne kadar çetrefil olursa olsun Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Türkiye, terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz bunun mihengi ve miğferi olacaktır.

Son toplantımızdan bu yana içerde ve dışarda çok önemli toplantılara, açılışlara, ziyaretlere iştirak ettik. 13 Mayıs'ta yaptığımız Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında savunma projelerimizi masaya yatırdık. 14 Mayıs'ta toplanan 4. Tarım Şurası'nda önemli kararlar aldık. Çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz Türkiye, Amerika, Suudi Arabistan ve Suriye toplantısı, komşumuz Suriye'ye yönelik yatırımların ve yaptırımların kaldırılması bakımından yeni bir dönemi başlattı.

"İSTANBUL'DA ÇOK MUHTEŞEM BİR BULUŞMA OLDU"

Bugün, bildiğiniz gibi, İstanbul'da Rusya-Ukrayna heyetleri Hakan Bey'in riyasetinde bir araya geldiler. Gerçekten çok çok muhteşem bir buluşma oldu. Bu buluşma neticesinde özellikle bundan önce biner esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri binin üzerine çıktı. Binin üzerine çıkmanın ötesinde de bir de bu esir değişiminin dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de birbirlerine iadesi söz konusu oldu. Bu rakamlar da gerçekten çok büyük. Gerek Rusya tarafından gerek Ukrayna tarafından verilen bu rakamlar ki Dışişleri Bakanım ve medya bu rakamları da İstanbul'da yapılan basın açıklamasıyla taraflar bunları dünya kamuoyuna açıklıyorlar.

Bu da tabii İstanbul'daki bu buluşmaların ne kadar büyük önem ifade ettiğini ortaya koyması bakımından çok çok önemli. Biz de bundan dolayı doğrusu iftihar duyuyoruz. Hamdolsun Türkiye bu iş için İstanbul'la bir dönüm noktası oldu. Her iki taraf için de benim en büyük arzum gerek Sayın Vladimir Putin'i gerekse Zelenski'yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek, hatta hatta Sayın Trump'ı da bunların yanına almak, eğer kabul buyururlarsa ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul'u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum. Bunun girişimlerini de şu son buluşmadan sonra adımını atacağız.

Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Ajet şirketimiz Suriye'ye düzenli seferler düzenleyecek. Suriye halkının yanında olacağız.

Suriye huzura kavuştukça bölgedeki her ülke kazançlı çıkacaktır. Suriye hükümetini canı gönülden tebrik ediyorum.

27 Mayıs'ta önce Sayıştay'ımızın kuruluş yıl dönümüne katıldık ardından partimizin genişletilmiş il toplantısını gerçekleştirdik. Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

Milletimizin aynı acıları tekrar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. 28 Mayıs'ta Laçin'deydik. Laçin Havalimanı'nı hizmete açtık. Karabağ'ın her yanında bir kalkınma ve alt yapı seferberliği yaşanıyor. Karabağ işgalin yaralarını sarıyor. Biz de bu çalışmalara her türlü desteği veriyoruz.

Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladık. Şimdi orada 20 sene sondaj çalışmalarını yapacak. Ardından Millet Bahçelerinin açılışını gerçekleştirdik. Durmak yok yola devam. İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Deprem anında toplanma merkezlerine dönüşen 20 millet bahçesinin yapımı devam ediyor.

Bugün ikinci toplantı yapıldı. Dünkü hadiseye rağmen toplantının yapılması başarıdır. Biz bölgemizde savaş ve zulüm görmek istemiyoruz. Sürdürülebilir bir barışın tesisi için samimi bir çaba içindeyiz.

Türkiye kimsenin vassalı değildir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Türkiye her alanda tam bağımsızlığa doğru yol almaktadır.

Biz bunlar gibi küçük hesapların değil, büyük hedeflerin peşindeyiz.

Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Sabah akşam korku yayan felaket tellallarına kulak asmak için hiçbir sebep yoktur.

İhracatımız 111 milyar dolara ulaştı. Mal ihracatında son 1 yılda yüzde 1,9 oranında yani 5 milyar dolar net artış sağladık.

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini cuma gününden itibaren ödemeye başladık. Yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemelerini yarın yapıyoruz. 41. Kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kalın sağlıcakla."