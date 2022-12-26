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Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:29
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Kabine toplantısı sonrası Erdoğan canlı yayında açıklıyor

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
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2022'nin son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. İç ve dış gelişmelerin ele alındığı toplantıda başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olmak üzere kritik başlıklar ele alındı.

Saat 15:50 sıralarında başlayan Toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Birazdan doğalgazla ilgili yeni müjdelerimizi paylaşacağız.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI

Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.

"EYT'Yİ YAKINDA TAMAMLIYORUZ"

Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak.

"FIRSATÇILARA İZİN VERMEYİZ"

Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz. Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir.

"AMACIMIZ 2024'TE TEK HANELİ ENFLASYON"

Enflasyonu 2023 sonuna kadar yüzde 30'un altına düşürmek istiyoruz. Amacımız 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmak."

KARADENİZ'DE YENİ DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFETTİK

Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yaptık. 

Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti.

Yeni keşfi Sakarya gaz sistemine bağlayacağız

Karadeniz'deki gazın toplam değeri 1 trilyon dolar."

Ayrıntılar gelecek...

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ali
26.12.2022 20:23
Yine mi dogalgaz bulduk.Her tarafımız gaz oldu,artik bulmayin ne olur. Birazda gariban ülkeler bulsun😂😂  
 
Birisi
26.12.2022 20:19
Vay sen daha duracakmisin Seni 2023te yolcu ediyoruz erdogan  
 
Yurttas
26.12.2022 20:14
2023 olmadı 2024 olsun.enflasyon indirme garantili . mi? Gidiniz piyasaya dünyaya güven biz hallederiz  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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