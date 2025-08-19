Kabine üyelerine sahte diploma şoku! Hepsi diken üstünde

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sahte diploma ve unvan iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Özdağ, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere kabinenin tüm bakanlarına yazılı soru önergeleri sundu.

Selçuk Özdağ

Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialar, yaklaşık 400’den fazla kişinin sahte evrak ve belgelerle devlet kademelerinde ünvan elde ettiğini ortaya koyan vahim üstü iddialardır. Daha vahimi, bu kişiler arasında kritik görevlerde bulunanların olduğuna dair güçlü şüphelerdir.

TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmus ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başta olmak üzere tüm bakanlara kapsamlı birer soru önergesi verdim. Denklik sorunu olan üniversitelerden alınan diplomaların Türkiye’de nasıl değerlendirildiği, bu diplomalarla kamuda görev yapanların sayısı ve dağılımı acilen açıklığa kavuşturulmalıdır. TBMM üyeleri olarak milletin emaneti olan denetim görevimizi sonuna kadar sürdüreceğiz!" ifadesini kullandı.

Selçuk Özdağ, denklik sorunu bulunan üniversitelerden alınan diplomaların Türkiye’de nasıl değerlendirildiği, bu diplomalarla kamuda görev yapanların sayısı ve dağılımının kamuoyuna açıklanmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Bu çerçevede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a hitaben hazırladığı önergelerde, diplomaların geçerliliği, kamuya alımlarda kullanılan yöntemler ve olası usulsüzlüklerin araştırılması yönünde sorular yöneltti.