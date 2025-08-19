Kabine üyelerine sahte diploma şoku! Hepsi diken üstünde

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Kabine üyelerine sahte diploma şoku! Hepsi diken üstünde

Sahte diploma ve unvan iddialarını TBMM gündemine taşıyan Milletvekili Selçuk Özdağ, "Yaklaşık 400’den fazla kişinin sahte evrak ve belgelerle devlet kademelerinde unvan elde ettiğini ortaya koyan vahim üstü iddialardır. Daha vahimi, bu kişiler arasında kritik görevlerde bulunanların olduğuna dair güçlü şüphelerdir." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sahte diploma ve unvan iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Özdağ, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere kabinenin tüm bakanlarına yazılı soru önergeleri sundu.

13ff473e-2071-469b-8daf-aa75112cdfe8.jpeg
Selçuk Özdağ

Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialar, yaklaşık 400’den fazla kişinin sahte evrak ve belgelerle devlet kademelerinde ünvan elde ettiğini ortaya koyan vahim üstü iddialardır. Daha vahimi, bu kişiler arasında kritik görevlerde bulunanların olduğuna dair güçlü şüphelerdir.

Özgür Özel’den Erdoğan’a sahte diploma çıkışı!Özgür Özel’den Erdoğan’a sahte diploma çıkışı!

TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmus ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başta olmak üzere tüm bakanlara kapsamlı birer soru önergesi verdim. Denklik sorunu olan üniversitelerden alınan diplomaların Türkiye’de nasıl değerlendirildiği, bu diplomalarla kamuda görev yapanların sayısı ve dağılımı acilen açıklığa kavuşturulmalıdır. TBMM üyeleri olarak milletin emaneti olan denetim görevimizi sonuna kadar sürdüreceğiz!" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'den "sahte diploma" açıklamasıDevlet Bahçeli'den "sahte diploma" açıklaması

Selçuk Özdağ, denklik sorunu bulunan üniversitelerden alınan diplomaların Türkiye’de nasıl değerlendirildiği, bu diplomalarla kamuda görev yapanların sayısı ve dağılımının kamuoyuna açıklanmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Bu çerçevede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a hitaben hazırladığı önergelerde, diplomaların geçerliliği, kamuya alımlarda kullanılan yöntemler ve olası usulsüzlüklerin araştırılması yönünde sorular yöneltti.

Son Haberler
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Konyaspor yeni golcüsüne kavuştu! Süper Lig'e geri döndü
Konyaspor yeni golcüsüne kavuştu! Süper Lig'e geri döndü
Ümit Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar. 'Komisyon Öcalan'ı siyasi figür haline getirecek'
Ümit Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar. 'Komisyon Öcalan'ı siyasi figür haline getirecek'
Okan Buruk kaleci transferi için tarih verdi
Okan Buruk kaleci transferi için tarih verdi
Malatya'da otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 4 yaralı
Malatya'da otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 4 yaralı