Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Kabinenin ilk önemli gündem maddesi emeklilere yönelik zam düzenlemesi olacak.

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de bir araya gelecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARINA YAPILACAK ZAM

Kabinede yıl sonunda tamamlanması beklenen en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın zam düzenlemesi konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON VAADİ

Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konular da kabine toplantısında ele alınacak.

Enflasyonla mücadele, tahıl koridoru, düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan son çalışmalar da kabinede konuşulacak.

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