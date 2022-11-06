Kabine yarın toplanıyor. İşte gündemdeki konular

Başörtüsü ve aile düzenlemesi için taslak metin tamamlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak. Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor. EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye öncülüğünde tahıl koridorunda krizin aşılması ele alınacak. Ardı ardına Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretler, normalleşme süreci, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Yunanistan ile gerginlik ve ABD'den F-16 talebi gibi sıcak başlıklarda masada olacak.