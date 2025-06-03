Kabine yenileniyor mu? Sürpriz isimler yolda mı? Uzmanlar ve sosyal medya kullancıları bakın ne diyor

Türkiye’nin siyasi gündeminde yankı uyandıran bir iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki kabinede köklü bir değişim yaşanacağı konuşuldu.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koltuklarını koruyacağı, ancak diğer tüm bakanlıkların yeni isimlerle yenileneceği belirtildi. Ayrıca, Aile, Orman ve Turizm Bakanlığı gibi yeni bir bakanlığın kurulacağı söylentileri, siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...

X platformunda konuyla ilgili paylaşımlar adeta patlama yaptı.

Bir sosyal medya hesabının “Kabine değişiyor! 8 bakan değişecek, Tarım ve Orman ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları bölünecek” paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Bir kullanıcı, “Yeni bakanlıklar mı geliyor? Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir hamle!” derken, bir başkası, “Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan’ın kalması güven verici, ama diğer isimler kim olacak, merakla bekliyoruz” yorumunu yaptı. Ancak bazı kullanıcılar değişim iddialarına temkinli yaklaştı:

“Her seçim sonrası aynı söylentiler, bakalım ne kadar doğru?” gibi yorumlar dikkat çekti.

HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Kabine değişikliği söylentileri, yeni isimlerin kim olacağına dair spekülasyonları da beraberinde getirdi. Kulislerde, özellikle ekonomi, eğitim ve sağlık alanlarında deneyimli isimlerin kabineye katılabileceği konuşuldu. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmaması, merakı daha da artırıyor. Yeni kurulacağı iddia edilen Aile, Orman ve Turizm Bakanlığı’nın hangi isim tarafından yönetileceği ise ayrı bir tartışma konusu.

Bazı yorumcular, bu yeni yapının sosyal politikalar ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olabileceğini vurguladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, kabine değişikliği ve yeni bakanlık iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak siyasi analistler, Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna uygun bir kabineyle yola devam etmek istediğini ve bu değişimin kısa süre içinde netleşeceğini öngördü.

Değişim iddiaları, hem siyasi çevrelerde hem de sosyal medyada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamalara çevrildi.