Kabine'de değişimin tarihi belli oldu! “Teyitsiz bilgi vermem” diyerek açıkladı

Kabine değişikliği iddiaları yeniden gündemde. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Adem Metan, kamuoyunda sıkça dile getirilen kabine değişikliğine ilişkin dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.

İktidara yakın gazeteci Metan, kabine değişikliğiyle ilgili kulis bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Daha önceki tahminlerinin doğruluğuna dikkat çeken Metan, “Teyitsiz bilgi vermem” diyerek ekim ayının ilk haftasında kabinede değişikliğin gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Metan, “Üç ay önce herkes kabine değişiyor diyordu, ben eylüle kadar bir şey olmayacağını söyledim. Şimdi yine söylüyorum: Eylülde olmayacak ama ekimden sonra her an olabilir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu ziyaretinden sonra kabine değişikliğinin gündeme gelebileceğini belirtti.

'Teyitsiz bilgi vermem' ifadesini kullanan Metan, ekim ayının başını işaret ederek şöyle konuştu:

Benim hedefim şu; ben bir şey söylediğim zaman insanlar şunu desinler: Bu adamın bir görüşü var, bir yerde duruyor ama bu adam yalan söylemez. Teyitsiz bilgi paylaşmaz. Üç ay önce herkes 'kabine bugün, değişiyor, gece değişecek, şu gün değişecek’ diyordu. Ben ne diyordum. Eylüle kadar bir şey yok. Geldik mi eylüle. Şimdi yine bir şey söylüyorum. Ekime kadar kabine yok. Bilgiye dayanarak söylüyorum. Eylülde olmayacak ama eylülden sonra her an olabilir. Ekim’in ilk haftası. Cumhurbaşkanı BM’ye bir sakin kafayla gider gelir.

