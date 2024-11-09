Kabinede dikkat çeken Berat Albayrak iddiası! 'Bu kez çok ciddi'

Sözcü yazarı Can Coşkun, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve eski Bakan Berat Albayrak'ın yeniden kabine üyesi olabileceğini yazdı.

"Albayrak'a yakın eski AK Parti milletvekillerinden biri ile de konuştum” diyen Coşkun, “Dönüş iddialarına değinmek istemedi ama Trump'ın seçilmesinin etkisini sorunca birkaç cümle döküldü. 'Hafife alınmayacak bir değişken. ABD Başkanı ile Oval Ofis'te görüşebilen ilk ve tek Türk bakan, Berat Bey sonuçta' yanıtını aldım" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın yeniden dönüş ihtimalinin bu kez temeli olduğunu kaydeden Coşkun, "Enerji Bakanlığı döneminin hâlâ Cumhurbaşkanı tarafından övüldüğü anlatılır olmuş. Birleştiremediğimiz ise tek soru parçası var: Mehmet Şimşek tüm bu ihtimallere ne diyor?" diye yazdı.

İKİ KEZ BAKANLIK YAPTI

2015 ile 2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, daha sonra da 2018 ile 2020 seneleri arasında Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak; 2020'de sosyal medya paylaşımıyla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.