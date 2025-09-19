Kabinede koltuk savaşı kızıştı! Bakanı Erdoğan'a şikayet etti... Saray'da yer yerinden oynadı...

Son günlerde emniyet atamalarıyla gündeme gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili ünlü yazar Tolga Şardan çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Ünlü yazar Tolga Şardan bugünkü köşesinde "İçişleri Bakanlığı kulisleri kaynıyor: Bakan Yardımcısı Turan, Cumhurbaşkanı ile ne konuştu?” başlığıyla gündeme oturdu. Şardan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın dört yardımcısı olduğunu hatırlattı. Yüz yüze gerçekleşen ve uzun sürdüğü bildirilen görüşmede AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ali Yerlikaya ve Bülent Turan gerginliğinden haberdar edildiğini aktardı.

“ÜVEY EVLAT” MUAMELESİ

Görüşmenin perde arkasını aralayan Şardan, “Turan, özetle Yerlikaya’nın kendisine deyim yerindeyse üvey evlat muamelesi yaptığını Cumhurbaşkanı’na iletti” dedi.

ÖZEL KALEMİ FIRÇALADI

Şardan’ın iddiasına göre Erdoğan’ın Bülent Turan’ın kendisine anlattıkları sonrasında Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı fırçaladı. Erdoğan’ın, Doğan’a “Hasan Bey, bunlardan bizim neden haberimiz yok?” tepkisini gösterdiğini Şardan aktardı.

KABİNEDE KOLTUK SAVAŞI

Şardan, son sözlerini bitirirken, önümüzdeki günlerde kabinede gerçekleşmesi beklenen değişimde bu görüşmenin etkisinin olup olmayacağı ise merak konusu oldu.