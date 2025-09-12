Kabinede yapay zekâ destekli sanal bakan

Arnavutluk’ta Mayıs ayında yapılan seçimlerde üst üste dördüncü kez başarıya ulaşan Başbakan Edi Rama, dördüncü döneminde görev alması öngörülen kabine üyelerini tanıttı.

Kabinede yeni isimler ve mevcut görevlerinden farklı pozisyonlara atanan bakanlar olurken en dikkat çekici duyuru, yapay zeka ile geliştirilen bir dijital hizmete kabinede yer verilmesi oldu. Rama, Ocak ayından bu yana Arnavutluk’un E-devlet sistemi E-Albania üzerinden vatandaşlara destek veren "Diella" adlı dijital asistanın kamu ihalelerinin incelenmesi ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla bakan olarak görevlendirildiğini belirtti.

Rama, "Diella, fiziksel olarak var olmayan ve yapay zeka tarafından sanal biçimde oluşturulan ilk kabine üyesi" dedi. Rama, ismi Arnavutça "Güneş" anlamına gelen Diella’nın Arnavutluk’un kamu ihalelerinin tamamen yolsuzluktan arındırılmış bir ülke haline gelmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Renkli kişiliğiyle bilinen Arnavut lider, Diella’nın kamu ihalelerine dair tüm kararlarda yetkilendirileceğini ve böylece ihale sürecinin bütünüyle şeffaf bir biçimde yürütüleceğini ifade etti.