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Uçağa binecek olan izlemesin. Çığlık sesleri kulakları deldi 

Santiago-Asuncion arasında bir sefer düzenleyen yolcu uçağı, iniş sırasında fırtına içerisine girdi. Fırtınanın etkisiyle pilot ve yolcular zor anlar geçirdi. O anları bir yolcu cep telefonuyla kaydetti.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:21
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Kabinin bütün ışıkları söndü, çığlık sesleri kulakları deldi. Uçağa binecek olan izlemesin.

Uçağa binecek olan izlemesin. Çığlık sesleri kulakları deldi 
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OdaTV'nin haberine göre, Santiago-Asuncion seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş esnasında fırtınanın içerisine girdi. Fırtınanın etkisiyle sarsılan uçak, içerisindeki yolculara zorlu anlar yaşattı. Emniyet kemeri takılı olmayan yolcular ve eşyalar yerlerinden düştü.

Bununla birlikte yolcular çok zor anlar geçirdi. Bir yolcunun cep telefonuna yansıyan görüntülerde, fırtınanın şiddetiyle oturdukları koltuktan zıplayan ve çığlık atan insanların olduğu görüldü. Bir başka videoda ise uçağın içinin, fırtınanın etkisiyle aydınlandığı görüldü. 

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Edinilen bilgilere göre, uçak başarılı bir şekilde iniş yaptı. Yaralanan veya hayatını kaybeden bir yolcu olmadığı belirtildi.

 

 

 

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