Kabız olunca sık su tüketiminin yanı sıra tüketilen besinlerin bağırsak hareketlerini hızlandırması gerekiyor. Uzmanlar kabız olan kişilerin bol su tüketiminin yanı sıra kronikleşen kabızlık şikayetlerinde bir doktora başvurulması gerektiğini söylüyor. Peki, Kabız olunca ne yemeli? Bağırsak hareketlerini ne hızlandırır?

Uzmanlar kronikleşmiş bir kabızlık problemi için mutlaka bir doktor kontrolü gerektiğini ve bununla birlikte beslenme uzmanlarından destek almak gerektiğini söylüyor. Peki, Kabız olunca ne yemeli?

Tıp yayını American Journal of Gastroenterology’de yayınlanan bir çalışmaya göre kivi, kuru erik ve psylliumun kronik kabızlık üzerinde oldukça etkili. Psylliumun halk arasında “karnıyarık otu” adıyla biliniyor ve bağırsak hareketlerini artırmada önemli bir lif kaynağı, direkt ya da su ile karıştırarak tariflere eklenebiliyor.

KABIZ OLUNCA NE YEMELİ?

Sabah kahvaltısı

Yulaf, yoğurt, kivi ve ceviz. Probiyotik özelliği ile yoğurt, bağırsak hareketleri üzerinde etkili kivi ve omega-3 kaynağı ve aynı zamanda sağlıklı yağ alternatiflerinden ceviz ile yapacağınız kahvaltı bağırsak hareketlerinizin düzenlenmesinde etkili olacaktır. Yulaf, diğer tahıllara oranla çok daha yüksek miktarda çözünür posa içerir. Yulafın içeriğindeki betaglukan, bireylerin kolesterolünün düşmesine, kan şekerinin dengelenmesine ve gastrointestinal sistemin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, semizotu, maydanoz, nane, tere, roka... Hepsi birbirinden lezzetli bu sebzeler ile hem yemek hem de salatalar hazırlayabilirsiniz. Lif açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler bağırsaklarınızdaki peristaltik hareketlerin artmasına yardımcı olup, dışkılamanızı kolaylaştıracaktır.

Salatalarda zeytinyağı

Salatanıza eklediğiniz zeytinyağı, sebzelerdeki vitaminlerin emilimine yardımcı olacağı gibi bağırsak hareketlerinizi de hızlandıracaktır.

Avokado

İçeriğindeki tekli doymamış yağ asitlerine ek, yüksek lif kaynağıdır. Mevsim yeşillikleri, tahıllar ve avokado ile hazırlayacağınız salatalar hem yemeklerinizin yanına keyif katacak alternatifler olup, sağlığınızın korunmasına da katkıda bulunacaktır.

Bol su tüketimi

Su tüketiminin vücut için ne kadar önemli olduğunu biz beslenme uzmanları hep vurguluyoruz. Ancak sindirim problemlerinde su tüketimine ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Günlük içmemiz gereken su miktarını hesaplamak için; ağırlık x 0,033 formülünü uygulayabilirsiniz. Örneğin 60 kg ağırlığındaki bir bireyin yaklaşık 2 lt su içmesi gerekirken, 90 kg ağırlığındaki bir birey yaklaşık 3 lt su içmelidir.

Zeytinyağlı sebze yemekleri

Zeytinyağlı fasulye, kabak, patlıcan, börülce gibi sebze yemeklerinin evde sıklıkla pişmesi bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Probiyotik takviyesi

Yıllardır çözümlenememiş kronik kabızlık problemlerinde altta yatan bir hastalık bulunmadığı takdirde, beslenme önerilerine ek düzenli probiyotik takviyesi almanızı öneririm. Probiyotikleri en az 3 ay düzenli kullanmak bağırsak mikroflorasını düzenlemenize yardımcı olacaktır.

Sabah kalkınca

Mutlaka 1 büyük bardak su ve 2-3 adet kuru erik tüketin. Lif açısından zengin kuru meyveler defekasyonu kolaylaştıracaktır