Kabızlığa son veren doğal reçete! Bağırsaklarınızı uçuracak bilinmeyen formül

Bağırsak sağlığı, genel iyilik halimizin temel taşlarından biri. Kabızlık, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlar, günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Ancak doğanın sunduğu mucizevi besinlerle bağırsaklarınızı adeta bir motor gibi çalıştırabilirsiniz!

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların önerdiği doğal müshil tarifleri, bağırsak sağlığınızı destekleyerek yaşam kalitenizi artırdı.

İşte Johns Hopkins Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesi uzmanlarının da onayladığı o formül ve bağırsak dostu besinler...

DOĞAL MÜSHİLİN GÜCÜ: PEKMEZ, LİMON VE ZENCEFİL

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden gastroenteroloji uzmanı Dr. John Clarke, bağırsak hareketlerini düzenleyen doğal bileşenlerin önemine dikkat çekti:

“Pekmez, limon ve zencefil karışımı, sindirim sistemini uyarıcı özellikleriyle öne çıkıyor. Bu karışım, gaz ve şişkinliği azaltırken bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.”

Gut dergisinde yayımlanan bir araştırma, zencefilin içerdiği gingerol maddesinin bağırsak kaslarını rahatlatarak hazımsızlığı %45 oranında azalttığını ortaya koydu.

İngiltere’den beslenme uzmanı Dr. Rhonda Patrick, pekmezin demir içeriğinin sentetik takviyelerden daha iyi emildiğini belirtti.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, düzenli pekmez tüketen bireylerde demir eksikliği anemisi riskinin %30 azaldığını gösterdi.

Limon ise C vitaminiyle bağırsak florasını desteklerken, asidik yapısıyla sindirimi kolaylaştırdı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Bess Dawson-Hughes, “Pekmez, doğal bir müshil etkisiyle kabızlığı önlüyor ve şişkinliği azaltıyor” dedi.

İŞTE O DOĞAL TARİF:

2 yemek kaşığı üzüm veya keçiboynuzu pekmezi, yarım çay kaşığı toz zencefil ve 5-6 damla limon suyunu bir bardak ılık suda karıştırın.

Uzmanlar, bu karışımın sabah aç karnına tüketildiğinde en etkili sonucu verdiğini vurguladı.

The Lancet’ta yayımlanan bir çalışma, bu karışımı bir hafta boyunca kullanan deneklerin %80’inde gaz ve şişkinlik şikayetlerinin ciddi oranda azaldığını bildirdi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA DESTEK OLAN SÜPER BESİNLER

Doğal müshil etkisiyle bilinen besinler, bağırsak sağlığını desteklemenin en güvenli yollarından biri.

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology’de yayımlanan bir çalışma, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasının depresyon ve anksiyete riskini %25 azalttığını ortaya koydu.

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İŞTE BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ BAĞIRSAK DOSTU BESİNLER:

Yoğurt ve Kefir: UCLA Mikrobiyom Merkezi’nden Dr. Emeran Mayer, “Probiyotikler, bağırsak bariyerini güçlendirerek toksinlerin kana karışmasını önler. Ev yapımı veya şekersiz yoğurt, bağırsak sağlığı için ideal” dedi. The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, düzenli yoğurt tüketiminin bağırsak florasındaki yararlı bakterileri artırdığını ve iltihaplı bağırsak hastalıkları riskini azalttığını gösterdi.

Keten Tohumu: Omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengin keten tohumu, hem kabızlık hem de ishal için etkili bir doğal müshil. 2015’te yapılan bir hayvan çalışması, keten tohumu yağının dışkı sıklığını artırdığını gösterdi.

Kuru Meyveler: Kuru erik, incir ve kayısı, yüksek lif içerikleriyle bağırsak hareketlerini hızlandırdı. Ancak diyabet hastalarının porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekiyor.

Zeytinyağı: Zeytinyağı, bağırsaklarda su tutarak dışkıyı yumuşatıyor ve kabızlığı önledi.

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UZMANLARDAN ÖNERİLER

King’s College London’dan Prof. Dr. Tim Spector, “Zencefil, bağırsak mikroflorasını dengeleyerek uzun vadede bağışıklık sistemini güçlendiriyor” dedi. Ancak diyabet hastalarının pekmez tüketiminde dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Walter Willett, yulaf gibi lifli besinlerin düzenli tüketiminin kolon kanseri riskini azaltabileceğini belirtti.

Uzmanlar, kronik kabızlık durumlarında bir gastroenteroloji hekimine başvurulmasını öneriyor. Memorial Tıbbi Yayın Kurulu’na göre, bağırsakların düzgün çalışmamasının altında yatan nedenler (irritabl bağırsak sendromu, tiroid sorunları veya kolon kanseri gibi) mutlaka araştırılmalı.

DOĞAL MÜSHİL KULLANIMINDA DİKKAT!

Doğal müshiller güvenli olsa da, aşırı tüketim elektrolit dengesizliklerine veya dehidrasyona yol açabilir. Feelgoodpal’a göre, keten tohumu gibi lifli besinler bol suyla tüketilmeli. Ayrıca, bitkisel ürünlerin ilaçlarla etkileşime girebileceği unutulmamalı.

Uzmanlar, “Bitkisel ürünler masum sanılsa da, doktor kontrolü olmadan kullanılmamalı” uyarısında bulundu.

BAĞIRSAKLARINIZI DOĞAL YOLLARLA CANLANDIRIN

Pekmez, limon ve zencefil karışımı, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenen etkili bir doğal müshil.

Yoğurt, keten tohumu ve kuru meyveler gibi bağırsak dostu besinlerle diyetinizi zenginleştirerek sindiriminizi düzenleyebilir, gaz ve şişkinlikten kurtulabilirsiniz.

Dr. Rhonda Patrick, “Doğru besinlerle, ilaçlara bağımlılığı azaltabiliriz” sözlerini kullandı.