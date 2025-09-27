Kabızlığa son veren üç kritik formülü uzmanlar anlattı

Uzun süredir yaşam kalitesini düşüren kabızlık problemiyle mücadele edenler için çığır açıcı bir haber geldi.

Uluslararası uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, bağırsak tembelliğini sona erdirecek, doğal ve etkili olduğu kanıtlanmış üçlü bir formül üzerinde uzlaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen sindirim sistemi uzmanlarından Gastroenterolog Dr. Ethan Miller, bu çözümün temelini beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin oluşturduğunu ifade etti.

1. Lif Mucizesi: Doğru Yakıtla Bağırsakları Harekete Geçirme

Kabızlıkla mücadelede en kritik rolü, dışkı hacmini artırarak ve yumuşatarak bağırsak geçişini kolaylaştıran lifli gıdaların oynadığı belirtildi.

İngiltere’deki Londra Üniversitesi'nden Beslenme ve Diyet Profesörü Helen Davies, lif tüketiminin sadece miktarının değil, türünün de önemli olduğunu vurguladı.

Profesör Davies, özellikle kuru erik, kuru kayısı, incir gibi meyvelerin, lifin yanı sıra doğal bir müshil etkisi yaratan sorbitol içerdiğini aktardı.

American Journal of Clinical Nutrition'da (Amerikan Klinik Beslenme Dergisi) yayımlanan kapsamlı bir inceleme, günlük diyete yüksek oranda çözünür ve çözünmez lif eklenmesinin, dışkılama sıklığını ve kıvamını belirgin ölçüde iyileştirdiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, keten tohumu ve chia tohumunun suyla birleştiğinde jel benzeri bir yapıya dönüştüğünü ve bu yapının bağırsakları nazikçe "yağlayarak" geçişi hızlandırdığını ifade etti.

2. Sıvı Takviyesi Şart: Susuz Kalan Lifler İşe Yaramadı

Uzmanlar, lifli gıdaların etkisini tam olarak gösterebilmesi için yeterli sıvı alımının zorunlu olduğunu bildirdi.

Dr. Miller, "Yetersiz su, yüksek lifli bir diyeti bile kabızlık nedeni haline getirebilir. Lif, sünger gibidir; suya ihtiyacı vardır" ifadesini kullandı.

Diyetisyen ve uzman araştırmacı Monica Chen, günde en az 2-2.5 litre su tüketiminin şart olduğunu belirtti. Ayrıca, sabahları ılık suya bir miktar zeytinyağı eklenerek içilmesinin, bağırsakları uyararak güne güçlü bir başlangıç yapılmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

Zeytinyağının, bağırsakların iç yüzeyini kaplayarak dışkının hareketini kolaylaştırdığı aktarıldı.

3. Probiyotik Güç: Bağırsak Florası Yeniden Düzenlendi

Son yıllardaki bilimsel çalışmaların odak noktası olan bağırsak mikrobiyotası, kabızlık çözümünde üçüncü ve hayati formül olarak öne çıktı.

Prof. Davies, bağırsak florasının dengelenmesinin, sindirim sisteminin düzenli çalışması için anahtar olduğunu belirtti.

Bilim insanları, probiyotik açısından zengin gıdaların bağırsak hareketliliğini ve kasılma miktarını artırdığını tespit etti.

Kefir ve ev yapımı yoğurt gibi fermente ürünlerin, bağırsaklardaki normal bakteri popülasyonunu onararak kabızlık riskini düşürdüğü kaydedildi. Uzmanlar, bu üç formülün yanı sıra düzenli fiziksel aktivitenin de bağırsak kaslarını uyararak sindirim sürecine önemli katkı sağladığını ve tuvalet ihtiyacını ertelememe alışkanlığının da tedavinin bir parçası olduğunu vurguladı.