Kabızlığa son veren üç kritik formülü uzmanlar anlattı

Düzenleme: Burhan Şahin
Kabızlığa son veren üç kritik formülü uzmanlar anlattı

Milyonların ortak sorunu olan kronik kabızlık için bilim dünyası önemli ipuçları sundu. ABD'li Gastroenterolog Dr. Ethan Miller ve İngiliz Beslenme Uzmanı Prof. Helen Davies, bağırsak sağlığını kökten değiştirecek üç temel formülü işaret etti: Yüksek Lif İçeriği, Yeterli Sıvı Alımı ve Probiyotik Güçlendirme. Bilimsel çalışmalar, bu üç faktörün bağırsak hareketliliğini önemli ölçüde hızlandırdığını gözler önüne serdi.

Uzun süredir yaşam kalitesini düşüren kabızlık problemiyle mücadele edenler için çığır açıcı bir haber geldi.

Uluslararası uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, bağırsak tembelliğini sona erdirecek, doğal ve etkili olduğu kanıtlanmış üçlü bir formül üzerinde uzlaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen sindirim sistemi uzmanlarından Gastroenterolog Dr. Ethan Miller, bu çözümün temelini beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin oluşturduğunu ifade etti.

1. Lif Mucizesi: Doğru Yakıtla Bağırsakları Harekete Geçirme

Kabızlıkla mücadelede en kritik rolü, dışkı hacmini artırarak ve yumuşatarak bağırsak geçişini kolaylaştıran lifli gıdaların oynadığı belirtildi.

İngiltere’deki Londra Üniversitesi'nden Beslenme ve Diyet Profesörü Helen Davies, lif tüketiminin sadece miktarının değil, türünün de önemli olduğunu vurguladı.

Profesör Davies, özellikle kuru erik, kuru kayısı, incir gibi meyvelerin, lifin yanı sıra doğal bir müshil etkisi yaratan sorbitol içerdiğini aktardı.

American Journal of Clinical Nutrition'da (Amerikan Klinik Beslenme Dergisi) yayımlanan kapsamlı bir inceleme, günlük diyete yüksek oranda çözünür ve çözünmez lif eklenmesinin, dışkılama sıklığını ve kıvamını belirgin ölçüde iyileştirdiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, keten tohumu ve chia tohumunun suyla birleştiğinde jel benzeri bir yapıya dönüştüğünü ve bu yapının bağırsakları nazikçe "yağlayarak" geçişi hızlandırdığını ifade etti.

2. Sıvı Takviyesi Şart: Susuz Kalan Lifler İşe Yaramadı

Uzmanlar, lifli gıdaların etkisini tam olarak gösterebilmesi için yeterli sıvı alımının zorunlu olduğunu bildirdi.

Dr. Miller, "Yetersiz su, yüksek lifli bir diyeti bile kabızlık nedeni haline getirebilir. Lif, sünger gibidir; suya ihtiyacı vardır" ifadesini kullandı.

Diyetisyen ve uzman araştırmacı Monica Chen, günde en az 2-2.5 litre su tüketiminin şart olduğunu belirtti. Ayrıca, sabahları ılık suya bir miktar zeytinyağı eklenerek içilmesinin, bağırsakları uyararak güne güçlü bir başlangıç yapılmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

Zeytinyağının, bağırsakların iç yüzeyini kaplayarak dışkının hareketini kolaylaştırdığı aktarıldı.

3. Probiyotik Güç: Bağırsak Florası Yeniden Düzenlendi

Son yıllardaki bilimsel çalışmaların odak noktası olan bağırsak mikrobiyotası, kabızlık çözümünde üçüncü ve hayati formül olarak öne çıktı.

Prof. Davies, bağırsak florasının dengelenmesinin, sindirim sisteminin düzenli çalışması için anahtar olduğunu belirtti.

Bilim insanları, probiyotik açısından zengin gıdaların bağırsak hareketliliğini ve kasılma miktarını artırdığını tespit etti.

Kefir ve ev yapımı yoğurt gibi fermente ürünlerin, bağırsaklardaki normal bakteri popülasyonunu onararak kabızlık riskini düşürdüğü kaydedildi. Uzmanlar, bu üç formülün yanı sıra düzenli fiziksel aktivitenin de bağırsak kaslarını uyararak sindirim sürecine önemli katkı sağladığını ve tuvalet ihtiyacını ertelememe alışkanlığının da tedavinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Son Haberler
Asil Nadir’in eşi gözaltına alındı! İstanbul Havalimanı'nda şok yakalama
Asil Nadir’in eşi gözaltına alındı! İstanbul Havalimanı'nda şok yakalama
Süper Lig maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Süper Lig maçlarının VAR hakemleri belli oldu
CHP Meclis açılışına katılmayacak! “Cumhurbaşkanı’nı alkışlamayız” açıklaması geldi
CHP Meclis açılışına katılmayacak! “Cumhurbaşkanı’nı alkışlamayız” açıklaması geldi
11. Yargı paketi Ekim ayında Meclis’e geliyor! Af olacak mı? Cezalarda büyük değişim…
11. Yargı paketi Ekim ayında Meclis’e geliyor! Af olacak mı? Cezalarda büyük değişim…
Sahada kalp krizi geçirmişti! Dünyaca ünlü forvet futbola veda etti
Sahada kalp krizi geçirmişti! Dünyaca ünlü forvet futbola veda etti