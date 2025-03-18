Kabızlığı bitiriyor gribi vücuttan atıyor. Hasadı başladı kilosu 170 TL

Muğla’nın Datça ilçesinde, badem çağlası hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Coğrafi işaretli nurlu badem başta olmak üzere birçok çeşidin üretildiği ilçede, çağlanın tarladan çıkış fiyatı 175 TL olarak belirlenirken, pazarda kilosu 450 TL’ye kadar alıcı buluyor. Sındı, Yaka, Yazı, Çeşme ve Hızırşah mahallelerinde yapılan hasatta, toplam 13 bin 370 dekar alandaki 372 bin 400 badem ağacında üretim sürüyor.

Sındı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, bu yıl badem ağaçlarının 15 gün erken çiçek açtığını, ancak şubat ayında yaşanan soğuk hava nedeniyle don olayının mahsulde azalmaya sebep olduğunu belirtti. Usul, “Hasadın ortasındayız. Şu an tarladan alım fiyatı 175 TL ancak ilerleyen günlerde ürün miktarının artmasıyla fiyatın 40-50 TL’ye kadar düşebileceğini öngörüyoruz” dedi.

SİNDİRİMİ DÜZENLİYOR

Badem çağlası, yüksek lif oranıyla sindirimi destekleyerek kabızlık ve gaz problemlerini önlüyor. C vitamini ve demir içeriğiyle kan yapımına katkı sağlarken, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor.

Çağlanın içeriğindeki magnezyum, kas fonksiyonlarını düzenlerken, kalp ve damar sağlığına olumlu etkiler sunuyor. Tekli doymamış yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olurken, kan dolaşımını destekleyerek metabolizmayı hızlandırıyor.

DİŞLERİ KORUYOR

Düşük kalorili ve yüksek lifli yapısıyla zayıflama diyetlerinde yer alabilecek sağlıklı bir atıştırmalık olan çağla, ara öğünlerde tüketilebileceği gibi salatalara da eklenebiliyor. 12 adet çağla, 1 porsiyon meyveye eş değer kabul ediliyor.

C vitamini açısından zengin olan çağla, diş ve diş eti sağlığını koruyarak diş eti kanamalarını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca içeriğinde bulunan neoklorojenik ve klorojenik asitler, göz dokularını besleyerek sarı nokta hastalığı riskini azaltıyor.