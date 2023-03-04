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Kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı...

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:51
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Kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Kablo çalıp kaçarken bir polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de, kablo hırsızlığına karışıp kaçarken bir polis memurunu silahla kolundan yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve polis özel harekat ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Arif Ö, Yunus

Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir ve ilçelerindeki 21 ayrı kablo hırsızlığının zanlısı olduğu öğrenilen Arif Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "hırsızlık" ve "taksirle yaralama" suçlarından tutuklandı.

Arif Ö. dün çalıntı kablo bulunan 61 KL 608 plakalı kamyonetle Eskişehir-Ankara kara yolunda JASAT ve polis ekiplerinden kaçmış, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde polis özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Yakalanmadan önce elindeki tüfekle havaya ateş ederek bir polis memurunun kolundan hafif yaralanmasına neden olan Arif Ö'nün aracında yaklaşık 1 ton trafo kablosu ele geçirilmişti. (AA)

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