Kablo hırsızlarına operasyon

Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli’de beş farklı inşaat şantiyesinden 3 milyon lira değerinde kablo ve inşaat malzemesi çalınmasına yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli’deki beş inşaat şantiyesinden çalınan 3 milyon lira değerindeki kablo ve inşaat malzemeleri ile ilgili olarak belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 Nisan’dan beri süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda kimliği tespit edilen 14 şüpheliden 7’si Avcılar ve Esenler’deki 23 adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.