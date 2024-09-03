Kabuğu bile şifa deposu kansere kalkan oluyor. Geçen sene kilosu 2 TL'ydi bu sene 20 lira

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gökmen Ekiz, 10 dönümlük tarım arazisinde erkenci mandalina hasadına başladı.

10 dönümlük arazisinde hasat yapan çiftçi Ekiz, yevmiyelerin Bin TL'yi bulması ve çalışacak işçi bulamaması nedeniyle bahçesinde hasadı tek başına yapıyor. Kış aylarında yaşanan dolu yağışlarının ürüne zarar verdiği mandalina tarladan 20 TL'den alıcı buluyor.

Geçen yıl ki ürünlerin 2 TL'den satılamadığını söyleyen Gökmen Ekiz, “İşçilerin toplayacağı en fazla 300-400 kilo olacak. Pazarlamaya geldiğin zaman topladığı 500-600 kilo zaten onun yevmiyesine gidiyor ve geri kalanları tüccara kalıyor. Bize bir şey kalmıyor" dedi.

Ekiz Tarladan tüccara kalsa 5-6 TL'den alacak ama çiftçiyi kurtaracak para 20 TL'den aşağı değildir. Marketlerde tam olarak aldığımız tanıdıklarımızdan aldığımız bilgilere göre 35- 40 TL'den satılıyor” ifadelerini kullandı.

KABUĞU BİLE ŞİFA DEPOSU

Kansere Karşı Koruyucu: Kansere yakalanma risklerini azaltır ve kansere karşı savunma mekanizması oluşturur.

Cilt Sağlığı: Cilde uygulandığında cildi yumuşatır ve ölü derilerden arındırır.

Sabah Bulantılarına İyi Gelir: Özellikle hamilelerde sabah bulantılarını ve kusmalarını giderir.

Kan Şekeri ve Karaciğer Sağlığı: Kan şekerini dengeleyici ve karaciğer sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Kış Hastalıklarına Karşı: Grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelir ve kabızlığı giderir.