Kabuğu daha yararlı…

Çoğumuzun çöpe attığı ananas kabuğu meğerse çok daha yararlıymış. İşte ayrıntıları…

Kabuğu daha yararlı…

EDitör: Erkavim Yıldırım

Ananası ya soyulmuş olarak alırız ya da aldıktan sonra soyduğumuz kabukları çöpe atarız. Bu genellikle hep böyle olmuştur. Ancak çöpe atılan ananas kabuklarını her gün tükettiğimizde sağlığımız açısından çeşitli etkileri oluyor. Ananas kabuğu en güçlü doğal arındırıcı ve idrar söktürücü özelliğe sahip meyvelerinden biri.

Ananas vücudunuzu toksik veya zararlı olabilecek maddelerden uzak tutuyor. Böbrek taşlarını atmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, güçlü bir idrar sökücü. Ürologlar böbrek taşlarını ortadan kaldırmak için ananas tüketmeyi tavsiye ediyor. Basit ve çok sağlıklı bir yöntem olmanın yanı sıra, ananas kabuğu sayesinde pek çok kişi doğal olarak kilo verebiliyor.

Ananasın kalorisi oldukça düşük. 100 gram taze ananasta sadece 70 kalori var Ödemleri gidermek için oldukça etkili bir ürün.

Ananasa kabuğunu kaynatarak tüketin. Orta boy bir ananasın kabuğu 1 litre su ile demleyin ve her sabah aç karnına bu suyu için.

Ananas çayı yaparken içine limon veya maydanoz da ekleyebilirsiniz.

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