Ankara'da Gölbaşı ilçesinde Hayvan Severler Derneği (HAYSEV) Başkan Yardımcısı Şafak Yeşilyurt, yol kenarında kabuğu kırılmış bir kaplumbağa fark etti.

Yeşilyurt, yaralı kaplumbağayı veteriner kliniğine götürdü. Kabuğundaki kırıkların yanı sıra enfeksiyon kapan kaplumbağa tedaviye alındı.

Medikal tedavisi tamamlanan ve 'Roka' ismi verilen kaplumbağaya aynı zamanda 3 boyutlu protez kabuk yapıldı. Yeşilyurt, Roka'nın tedavi masraflarını üstlendi ve sahiplendi.

'KABUKSUZ YAŞAMASI PEK MÜMKÜN DEĞİL'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, kaplumbağanın yaşının bilinmediğini fakat bebek bir kaplumbağa olduğunu belirterek, "Roka adını verdiğimiz kaplumbağa, bir hasta sahibimiz tarafından yolda bulunuyor. Kabuğu kırılmış ve içi toprak, böcek dolarak iç derisi enfekte olmuş şekilde tedavi için bize ulaştırıldı. Kaplumbağamızın klinik tedavilerini tamamladık. Enfeksiyon ve dış yara iyileşmesi tamamlandı. Bu süreçte ona bir yuva bulduk. Yeni ailesi bütün masraflarını karşıladı. Kabuksuz yaşaması pek mümkün değil. Bu sebep ile diş hekimlerimiz sayesinde 3 boyutlu bir kabuk üretildi. El birliği ile küçük bir canı kurtardık. Roka'nın hayata tutunmasını sağlayacağız" diye konuştu.

'3 BOYUTLU TASARIM İLE PROTEZ YAPILDI'

Diş Hekimi Elif Çınar, kaplumbağanın kabuk yapısı ile diş malzemelerinin yapısının çok benzerlik gösterdiğini ifade ederek, "Kaplumbağanın kabuğu sert bir alan, diş dokusu da öyle. Diş tedavisine kullandığımız bazı dolgu malzemelerini kaplumbağanın kabuğunda da kullanabileceğimizi düşündük. Biraz farklı bir tasarım yaptık. Öncelikle üç boyutlu bir yazıcı ile bir kabuk tasarlandı. O tasarlanan kabuğu yine diş malzemelerinden, dişleri yapıştırdığımız malzemelerden kullanarak kaplumbağanın kabuğunu yeniledik" dedi.

Diş Hekimi Serdar Akdeniz ise, "Kaplumbağanın kabuğunda büyük kırıklar vardı. Geleneksel akrilikle yapılan yapışkanlarla yaptığımız zaman çok başarılı olmayacağını düşündük. Üç boyutlu teknolojileri insanlar için kullanıyoruz; niye kaplumbağa için kullanmayalım dedik. Ve kaplumbağanın ilk önce kabuğunu taradık. Sonrasında da bir tasarım yaptık. Üzerine bu şekilde bir protez kabuk yerleştirdik" dedi.