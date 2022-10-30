Kabukları soyulunca çöpe giden besinler

Hastalıktan uzak sağlık bir yaşam için sağlıklı bir beslenmeye ihtiyaç var. Birçok insanın yeşil besinlerden alması gereken temel vitamin, mineral ve liflere ihtiyacı var. Ancak çoğu kişi bu gerçeği görmezden geliyor ve bazı sebze ve meyvelerin kabuğunu çöpe atıyor. Uzmanlar yeşil renkteki besinlerin vücudun sağlığını yükselten vitamin ve mineral sağlayan fitokimyasallarla ilgili olduğunu belirtiyor.

Harvard Health Publishing'e göre fitokimyasallar, bitkilerde bulunan ve sağlık için gerekli olan (ve bitkilere renklerini, tatlarını ve kokularını veren) maddelerdir ve bunların sayısız faydasını keşfetmek için araştırmalar devam ediyor. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini, folat, kalsiyum, demir ve diğer besinleri sağlıyor, ancak miktarları yeşilin türüne göre değişebiliyor. O sebze ve meyveleri sevmeseniz bile, tüketerek faydalarından yararlanmak mümkün…

KİVİ

Kivinin kesinlikle kabuklarıyla yenilmesi gerekiyor. C vitamini deposu olan kivi, aynı zamanda folat içeriyor. Folat, DNA ve diğer genetik materyalleri oluşturmaya yardımcı olmaktan hücrelerin bölünmesine yardımcı olmaya kadar her şeyi yapıyor. Kivi ayrıca daha iyi bir gece uykusu geçirmenize yardımcı oluyor.



YEŞİL ÇAY

Yeşil çay ya da metabolizma hızınızı ve yağ oksidasyonunuzu artırmaya katkıda bulunabilir. Araştırmalar, yeşil çayın kilo vermede rol oynayabileceğini iddia ediyor.

FESLEĞEN

Fesleğen yaprakları, güçlü antioksidan özelliklere sahip fenolik bileşikler çeriyor. Fesleğen ayrıca anti-inflamatuar özelliklere sahip…



AVOKADO

Kolesterolü düşürmesiyle ünlü olan avokado ayrıca hücreleri geliştiriyor. Göz sağlığınızı koruyan antioksidan olan lutein içeriyorr. Lutein, körlük ve görme bozukluğunun 1 numaralı nedeni olan yaşa bağlı makula dejenerasyonunu iyileştirebilir veya önleyebiliyor.

KALE BİTKİSİ

Kale bitkisi K vitamini zengini. K vitamini, kanın pıhtılaşmasına ve kemiklerinizin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

TAZE FASULYE

Yeşil fasulye, kolesterolü düşürmeye ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilecek lifle yüklü. Diyabetli insanlar için özellikle öneriliyor.



KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, tiamin, riboflavin, niasin ve B6 dahil olmak üzere birçok B vitamini için iyi bir kaynak. Bir folat kaynağı. Ayrıca B vitamini. Gerçek anlamda, en iyi beş bitkisel folat kaynağı. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna destek oluyor.