Kabus geri döndü. 2 kişi öldü

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, özellikle haziran ve temmuz aylarında kene vakalarının artış gösterdiği uyarısı yapıldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Faruk Karakeçili, kene vakaları hakkında, "Bu yıl içinde 21 hastamızdan ikisi ne yazık ki hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.

Karakeçili, şu ana kadar 21 şüpheli vakanın hastaneye başvurduğunu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının genellikle ilkbahar aylarında artış gösterdiğini, bu yıl da nisan ayında vakaların sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtti.

Mayıs ayında hava koşullarının soğuk ve yağışlı olması sebebiyle vakalarda bir azalma gözlemlendiğini ifade eden Karakeçili, "Hastanemizde şüpheli olarak takip ettiğimiz hasta sayısı 21. Bunlardan beşinin test sonuçları henüz kesinleşmedi, negatif sonuçlanan hastalarımız var, ancak on taneden fazla pozitif teşhis koyduğumuz hasta var" dedi.

Karakeçili, mayıs ayında vakalarda düşüş yaşansa da, haziran ve temmuz aylarında vakaların zirve yapmasını beklediklerini ve bu yıl Giresun ve Bingöl'den gelen iki hastanın kaybedildiğini belirtti.

Ayrıca, bazı hastaların hızla ilerleyen durumlarına rağmen tedaviye yanıt vermediğini ekledi.

KKKA'nın belirtilerinin grip ile benzerlik gösterdiğini aktaran Karakeçili, "Hastalarımıza tavsiyemiz, özellikle belirtileri genellikle grip ile karıştırabiliyorlar. Şiddetli baş ağrısı, ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik ve ilerleyen durumlarda burun ve ciltte kanamalar görülebilir. Bu gibi basit şikayetler bile olsa, kırsal bölgelerde yaşayan ve hayvanlarla temas halinde olan insanların sağlık kuruluşlarına başvurmaları önemlidir" diye devam etti.

Karakeçili, vatandaşların KKKA konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Korunma yöntemlerimiz arasında, özellikle böcek kovucu ilaçlar etkili oluyor. Pantolon paçalarına ve giysilere uygulanabilir. Yaşadığınız bölgede keneler varsa, pantolon paçalarını çorap içine sokmak çok iyi bir önlem olacaktır. Kene riski olan yerlerde açık renk giysiler giymek ve sandalet yerine kapalı ayakkabılar tercih etmek genel önlemler arasındadır" şeklinde konuştu.