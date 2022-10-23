23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kabus geri döndü. İzmir Körfezi'nde yeniden ortaya çıktı

Kabus geri döndü. İzmir Körfezi'nde yeniden ortaya çıktı

Son yıllarda İzmir Körfezi'nde görülmeye başlayan deniz marulları, Bostanlı sahilinde yeniden ortaya çıktı. Kirlilik sebebiyle sorunun kronikleştiğini ifade eden iklimbilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Bu, körfez tamamen kirli demek. Bu kirlilik devam ettiği sürece her yıl Mart sonu Nisan başı ve Ekim sonu Kasım başı deniz marulu oluşur hale geldi. Bunun anlamı, körfez çok ciddi olarak rahatsız” dedi. 

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 17:06
Takip Et

Kabus geri döndü. İzmir Körfezi'nde yeniden ortaya çıktı

Kabus geri döndü. İzmir Körfezi'nde yeniden ortaya çıktı
+
Aa
-

İzmir Körfezi’nin yaydığı kötü koku nedeniyle son yıllardaki istenmeyen misafiri olan deniz marulu, yeniden kendini gösterdi. Bostanlı sahilini kaplamaya başlayan deniz marulları zaman zaman kötü bir kokuya da neden olurken, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, körfezdeki kirlilik nedeniyle deniz marulu oluşumunun kronik bir hal aldığını söyledi.

İzmir Körfezi’nin 2002’den sonra biraz toparlandığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, “Fakat 2005’ten sonra tekrar geriye dönüş başladı. Son 7-8 yıldan beri ise bu sorun kronikleşti. Bu, körfez tamamen kirli demek. Bu kirlilik devam ettiği sürece her yıl Mart sonu Nisan başı ve Ekim sonu Kasım başı deniz marulu oluşur hale geldi. Bunun anlamı, körfez çok ciddi olarak rahatsız. Bunun çok ciddi nedenleri var. Örneğin, derelerin altı betonlandı, Çiğli Arıtma Tesisinde sorunlar olduğunu biliyoruz” dedi.

“UZUN YILLAR BİZ BURAYI FOSSEPTİK OLARAK KULLANDIK”

Körfezin kirliliğinin gözle görülür boyuta ulaştığını savunan Yaşar, “Önce bilime inanmak gerekir. Bilim ne diyorsa onu yapmak gerekir. Bilimin dediği yapılmadığı sürece bu marullar oluşmaya devam edecek, bu koku devam edecek” diye konuştu.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığına da dikkat çeken Yaşar, “Yağmur yağmadığı için denizdeki su da yenilenmiyor. Bu da bir neden. Türkiye’de denizdeki ilk plankton patlaması 1954 yılında İzmir’de gerçekleşti. Bu nedenle iç körfezde binlerce balık öldü. Bunun nedeni de uzun yıllar biz burayı fosseptik olarak kullandık. Marmara’da ise müsilaj olayı 1992’de kendini gösterdi” dedi.

İzmir Körfezi'nde görülen beyaz köpüklerin plankton patlaması olduğunu söyleyen Yaşar, “Şu anda insanlar farkında değil. Körfezde görmeye alıştığımız şeyler artık. Bu sorun kronikleşti. Alıştık ve sıradan geliyor. Bu körfezin çok kirli olduğunun göstergesi” şeklinde konuştu.

DENİZ MARULLARI TEMİZLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri ise oluşan deniz marullarını temizliyor. Çürüyerek kokuya neden olan deniz marullarını karadan ve denizden temizleyen ekiplerin, bu çalışmayı 30 Eylül’den beri aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.(İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
2
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
3
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
4
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
5
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
6
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
7
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Kız kardeşlere dehşeti yaşatan saldırganla ilgili yeni gelişme
﻿Kız kardeşlere dehşeti yaşatan saldırganla ilgili yeni gelişme
﻿Kız kardeşlere dehşeti yaşatan saldırganla ilgili yeni gelişme
﻿İSKİ’den vatandaşlara tuvalet uyarısı
﻿İSKİ’den vatandaşlara tuvalet uyarısı
﻿İSKİ’den vatandaşlara tuvalet uyarısı
﻿Böylesi başına hiç gelmemişti: Ronaldo'nun dramı
﻿Böylesi başına hiç gelmemişti: Ronaldo'nun dramı
﻿Böylesi başına hiç gelmemişti: Ronaldo'nun dramı
﻿Tayland'da yemek fonundan çalan müdüre 192 yıl hapis cezası
﻿Tayland'da yemek fonundan çalan müdüre 192 yıl hapis cezası
﻿Tayland'da yemek fonundan çalan müdüre 192 yıl hapis cezası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.