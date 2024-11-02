Kabus geri döndü kuş gribi alarmı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı

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Kabus geri döndü kuş gribi alarmı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kuş gribi açıklaması...Konya'nın Meram ilçesinde kanatlı hayvan ölümlerinin ardından yapılan incelemede kuş gribi vakasına rastlandığı duyuruldu. Hastalık tespit edilen çiftlik ve çevresinde gözetim alanı ilan edilirken, hayvan, yumurta ve yemlerin imha edilmeye başlandığı açıklandı.

Konya'nın Meram ilçesinde kuş gribi vakası olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyuruldu. Açıklamada, Türkiye'in üç ana kuş göç yolu üzerinde olduğu belirtildi. Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında 31 Ekim tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde, yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğuna dair bir bilgi alınması sonrası inceleme başlatıldığı belirtildi. Bakanlık İl Tarım Müdürlüğünde görevli veterinerler bölgede inceleme ve tespit yaptığı belirtilen açıklamada, Kontrol Enstitü Müdürlüğü'nün uzman ekiplerince analiz yapıldığı kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında "Yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 Kuş gribi tespit edilmiştir" denildi

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklaması şöyle

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