Çorum'da bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairede tahtakurusu sebebiyle ilaçlama yapıldı. İlaçlama yapan firma çalışanlarının aileye 24 saat eve girmeyin uyarısında bulunmasının evde yaşayan yurttaşlar köydeki evlerine gitti. İlaçlanan evin üst katındaki dairelerde yaşayan 5'i çocuk 7 kişi akşam saatlerinde rahatsızlandı.

İlaçlamada kullanılan kimyasaldan etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar, hastanede gözlem altına alındı. AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri ise apartmanı tahliye etti. AFAD ekipleri tarafından ilaçlama yapılan evde ve apartmandaki diğer dairelerde ölçüm yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Apartman sakilerinden Abdulkadir Kılıç, yaşanan olaydan ailesinin de etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Dairenin birisinde tahtakurusu çıkıyor. Onlarda ilaçlatıyorlar. Firma 2 gün ev kapalı kalsın ev diyor. Daha sonra onlar da köye gidiyorlar. Tabii bu durumdan bizim haberimiz yok, biz de burada yöneticiyiz. Apartmandaki bazı dairelerde yaşayan aileler ve çocuklar bu durumdan etkileniyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Apartmanı komple boşalttılar. Biz de şimdi hastaneye refakatçi olarak gidiyoruz. Diyeceklerim bu kadar, hastaneye kaldırılan diğer apartman sakinlerinin durumlarını da bilmiyorum. Annem babam da hastanede"