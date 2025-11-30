Çorum'da bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairede tahtakurusu sebebiyle ilaçlama yapıldı. İlaçlama yapan firma çalışanlarının aileye 24 saat eve girmeyin uyarısında bulunmasının evde yaşayan yurttaşlar köydeki evlerine gitti. İlaçlanan evin üst katındaki dairelerde yaşayan 5'i çocuk 8 kişi akşam saatlerinde rahatsızlandı.

İlaçlamada kullanılan kimyasaldan etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar, hastanede gözlem altına alındı. AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri ise apartmanı tahliye etti. AFAD ekipleri tarafından ilaçlama yapılan evde ve apartmandaki diğer dairelerde ölçüm yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Apartman sakilerinden Abdulkadir Kılıç, yaşanan olaydan ailesinin de etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Dairenin birisinde tahtakurusu çıkıyor. Onlarda ilaçlatıyorlar. Firma 2 gün ev kapalı kalsın ev diyor. Daha sonra onlar da köye gidiyorlar. Tabii bu durumdan bizim haberimiz yok, biz de burada yöneticiyiz. Apartmandaki bazı dairelerde yaşayan aileler ve çocuklar bu durumdan etkileniyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Apartmanı komple boşalttılar. Biz de şimdi hastaneye refakatçi olarak gidiyoruz. Diyeceklerim bu kadar, hastaneye kaldırılan diğer apartman sakinlerinin durumlarını da bilmiyorum. Annem babam da hastanede"

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. Yapılan incelemede sadece ilaçlanan evin çocuk odasında kalıntı tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili ilaçlamayı yapan A.U. isimli şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Kasım tarihinde saat 19.04 sıralarında Çorum Merkez ilçesi Varinli Caddesi’nde bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrasında bina sakinleri tarafından kimyasal zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk ambulans 3 dakika içerisinde ulaşarak iki çocuk ve annelerini Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakletmiştir. Hastalarda bulantı ve kusma şikayetleri görüşmüş, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Saat 19.32’de alınan ikinci ihbar üzerine AFAD ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, kimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde ilaçlama sonrası uçucu organik birleşik (VOC) tespit edilmiş, toplamda 3 aileden 8 kişinin etkilendiği belirlenmiştir. Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tedbiren büyükler acil serviste 8 saat, çocuklar ise serviste 24 saat süreyle müşahede altına alınmışlardır. AFAD tarafından yapılan ölçümlerde ilaçlanan dairenin çocuk odasında kalıntı tespit edilmiş, binanın ortak kullanım alanlarında ve diğer dairelerinde herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. İlaçlamayı gerçekleştiren şüpheli A.U. gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete sevk edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir."