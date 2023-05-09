Kabus görmek neyin habercisi?

İngiltere'de yapılan yeni araştırmada, kabus görenlerin önemli bir hastalığa yakalanabileceğini ortaya çıkardı. İşte o hastalık…

Kabus görmek neyin habercisi?

Abidemi Otaiku liderliğindeki araştırma kapsamında ABD'de 3800'den fazla yaşlı erkeğin 12 yıllık verileri analiz edildi. Katılımcılardan uykularıyla ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgiler alındı.

UPI'de yer alan habere göre, Birmingham Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, kabus görmek ile Parkinson hastalığı arasında ilişki olduğu iddia edildi. Araştırmanın başında sık sık kötü rüyalar veya kabuslar gördüğünü bildirenlerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı, rahatsız edici rüya görmeyenlere kıyasla iki kat fazla oldu.

Araştırmanın yazarlarına göre, yaşlılarda titreme, tutukluk ve yavaş hareket gibi tipik Parkinson semptomları ortaya çıkmadan birkaç yıl önce görülen kabuslar hastalığın işareti olabilir. Araştırma, "eClinicalMedicine" adlı dergide yayımlandı.

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