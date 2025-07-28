Kabus ülkeyi terk etmiyor! Can kaybı 12'ye yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kabus ülkeyi terk etmiyor! Can kaybı 12'ye yükseldi

Sivas'ta 50 yaşındaki kadın kene tutunması sonucu hayatını kaybetti. Ülkeyi terk etmeyen görünmeyen kabus bugüne kadar Sivas'ta 12 can aldı.

Sivas'ta kene tutunması sonucu hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi. 50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark etti.

Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kabus ülkeyi terk etmiyor! Can kaybı 12'ye yükseldi

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