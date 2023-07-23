Kabus ve erotik rüya neden görülür

Neden kabus ve erotik rüyalar görürüz? İşte nedeni ve ayrıntıları…

Kabus ve erotik rüya neden görülür

Güzel bir uyku herkesin istediği bir durum. Ne varki uyku sırasında görülen kabus ve erotik rüyalar sıkıntı yaratıyor. Prof. Calvin Kai-Ching Yu araştırdı…

NEDEN KABUS GÖRÜLÜR?

Birinin korkunç bir rüya görmesinin birçok nedeni vardır ve bu sizin uyku pozisyonunuzla ilgili olabilir. Bilim adamları kötü bir kâbusun kesin nedenini tam olarak belirleyemese de birkaç faktör var. Kabuslar, özellikle, sadece çok kafa karıştırıcı değil, aynı zamanda oldukça üzücü olabildikleri için bilim adamlarının kafasını karıştıran bir konu.

Kâbusları tamamen ortadan kaldırmak imkânsız. Ancak Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, kötü rüyaları görmemeyi sağlamanın birkaç yolu var. Araştırmacılar, öncelikle varsa stresin nedeni belirlenmeli. Varsa, onu yönetmenin etkili yolları bulunmalı diyor. Bazı araştırmalar, kabus gören kişilerin uyku pozisyonlarını değiştirerek rahatsızlıklarını hafifletebileceklerini buldu. Hong Kong Yan Üniversitesi'nde Prof. Calvin Kai-Ching Yu, sırt üstü uyumanın kabus görmeye neden olabileceğini söyledi.

DUYGULAR RÜYALARI TETİKLER Mİ

Prof. Calvin Kai-Ching Yu, "Farklı uyku pozisyonları vücudun farklı bölgelerinde baskı oluşturabilir ve vücut duyguları rüya unsurlarının kaynakları olabilir." dedi.

Dr. Mehmet Yücel Ağargün tarafından yürütülen bir araştırma, sağ tarafına uyuyan insanların güvenlik ve rahatlama hayalleri kurduğunu buldu. Sol tarafınıza yatmak yoğun duygular ve güvensizlikle bağlantılı olabilir. Ve eğer yüzüstü uyuyan biriyseniz, daha erotik rüyalar gördüğünüzü fark edebilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Tevfik Göksu’nun namaz şovunun arkasından yine onlar çıktı
Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Son Haberler
KPSS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? Keşfet
KPSS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Rahim ağzı kanseri erkekler için de tehdit mi Sağlık
Rahim ağzı kanseri erkekler için de tehdit mi
İsrail Genelkurmay Başkanı görevi bırakan yedek askerlerden orduya dönmelerini istedi Dünya
İsrail Genelkurmay Başkanı görevi bırakan yedek askerlerden orduya dönmelerini istedi
Vergi ve borç yapılandırmada son ödeme tarihi yaklaşıyor Ekonomi
Vergi ve borç yapılandırmada son ödeme tarihi yaklaşıyor
Hindistan, basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı Dünya
Hindistan, basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı
Denizde kayboldu. Jet ski ile karaya çıkarıldı. Hastanede hayatını kaybetti Güncel
Denizde kayboldu. Jet ski ile karaya çıkarıldı. Hastanede hayatını kaybetti
Erzurum Kongresi’nde alınan kararları ve Mustafa Kemal Atatürk’ü bağrına basan yiğit Erzurum halkını selamlıyoruz Tarih - Mitoloji
Erzurum Kongresi’nde alınan kararları ve Mustafa Kemal Atatürk’ü bağrına basan yiğit Erzurum halkını selamlıyoruz