Kabus ve erotik rüya neden görülür

Güzel bir uyku herkesin istediği bir durum. Ne varki uyku sırasında görülen kabus ve erotik rüyalar sıkıntı yaratıyor. Prof. Calvin Kai-Ching Yu araştırdı…



NEDEN KABUS GÖRÜLÜR?



Birinin korkunç bir rüya görmesinin birçok nedeni vardır ve bu sizin uyku pozisyonunuzla ilgili olabilir. Bilim adamları kötü bir kâbusun kesin nedenini tam olarak belirleyemese de birkaç faktör var. Kabuslar, özellikle, sadece çok kafa karıştırıcı değil, aynı zamanda oldukça üzücü olabildikleri için bilim adamlarının kafasını karıştıran bir konu.

Kâbusları tamamen ortadan kaldırmak imkânsız. Ancak Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, kötü rüyaları görmemeyi sağlamanın birkaç yolu var. Araştırmacılar, öncelikle varsa stresin nedeni belirlenmeli. Varsa, onu yönetmenin etkili yolları bulunmalı diyor. Bazı araştırmalar, kabus gören kişilerin uyku pozisyonlarını değiştirerek rahatsızlıklarını hafifletebileceklerini buldu. Hong Kong Yan Üniversitesi'nde Prof. Calvin Kai-Ching Yu, sırt üstü uyumanın kabus görmeye neden olabileceğini söyledi.

DUYGULAR RÜYALARI TETİKLER Mİ

Prof. Calvin Kai-Ching Yu, "Farklı uyku pozisyonları vücudun farklı bölgelerinde baskı oluşturabilir ve vücut duyguları rüya unsurlarının kaynakları olabilir." dedi.

Dr. Mehmet Yücel Ağargün tarafından yürütülen bir araştırma, sağ tarafına uyuyan insanların güvenlik ve rahatlama hayalleri kurduğunu buldu. Sol tarafınıza yatmak yoğun duygular ve güvensizlikle bağlantılı olabilir. Ve eğer yüzüstü uyuyan biriyseniz, daha erotik rüyalar gördüğünüzü fark edebilirsiniz.