Kabusu fareler başlattı! Alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

Eskişehir’de farelerin kemirdiği kablodan çıkan yangın, ahırı küle çevirdi. 30 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı.

Eskişehir'de içinde 30 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahır, farelerin kemirdiği elektrik kablosundan çıkan yangınla adeta kül oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ahır kullanılamaz hale gelirken, küçükbaşlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Odunpazarı ilçesi kırsal Sarısungur Mahallesi'nde bir ahırda mülk sahibinin iddiasına göre farelerin kemirdiği elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Mahalle Muhtarı Haydar Muharrem Uz'a ait olan ahırın içindeki hayvanlar yangından olumsuz etkilendi. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle, alevlere şebeke suyu ile müdahile edilirken, bir yandan da 30 küçükbaş hayvan dışarıya tahliye edilemeye çalışıldı. Dumandan etkilenen hayvanların bazılarının tüyleri yanarken, hiçbirinin telef olmaması sevindirdi. Alevlerin kısa sürede sardığı ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkış ve panik anı evin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kabusu fareler başlattı! Alevlere teslim oldu

Kabusu fareler başlattı! Alevlere teslim oldu

Kabusu fareler başlattı! Alevlere teslim oldu

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