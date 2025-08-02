Kabusu yaşadı! Kaynar suyla yandı

Olay saat 12.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Gedikpınar Mahallesinde ikamet eden Kenan K.(71) mutfakta ocak üstünde bulunan sıcak su dolu çaydanlığı almak istediği sırada üzerine devrildi. İki bacağında da yanıklar oluşan yaşlı adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından iki bacağında da 1. ve 2. derece yanık oluşan adam yanık servisine yatırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.