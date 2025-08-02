Kabusu yaşadı! Kaynar suyla yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kabusu yaşadı! Kaynar suyla yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen yaşlı adam yaralandı. Vücudunda 1. derece yanık oluşan adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 12.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Gedikpınar Mahallesinde ikamet eden Kenan K.(71) mutfakta ocak üstünde bulunan sıcak su dolu çaydanlığı almak istediği sırada üzerine devrildi. İki bacağında da yanıklar oluşan yaşlı adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından iki bacağında da 1. ve 2. derece yanık oluşan adam yanık servisine yatırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kabusu yaşadı! Kaynar suyla yandı

Kabusu yaşadı! Kaynar suyla yandı

Kabusu yaşadı! Kaynar suyla yandı

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