Kaç adet Togg T10X aracın satıldığı ortaya çıktı

Editör: Ayşe Memiş

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), bugüne kadar kaç adet Togg T10X aracın satışı yapıldığını duyurdu. ODMD'nin Mayıs ayı raporuna göre 306 adet T10X aracı teslim edildi.

808’E ULAŞTI

Haziran ayında şirket, T10X'i satın almaya hak kazanmış 502 kişiye daha aracını verdi. ODMD'nin açıkladığı son veriyle bugüne kadar teslim edilen Togg T10X sayısı 808'e ulaştı.

TOGG SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Togg resmi Twitter hesabından bu durumu duyurarak şu ifadeleri kullanmış:

#T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri olduk Haziran sonu itibarıyla 808 adet T10X satışı ile tüm sınıflardaki elektrikli SUV’ları geride bırakarak pazar lideri olduk. C-SUV segmentinde ise yüzde 28,9’luk paya ulaştık.

İlk Togg T10X aracı Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edilmişti.