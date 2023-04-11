Kaç bebekten biri sezaryenle doğuyor

Sezaryen doğumlarda dünya genelinde önemli artışlar görülürken, Türkiye’nin, dünyada en çok sezaryen ameliyatının yapıldığı ülke olduğu belirlendi. Interpress’in konuyla ilgili medyada yapmış olduğu incelemeye göre, ikinci sırayı İtalya, üçüncülüğü İspanya alırken, bu ülkeleri İngiltere ve Fransa’nın takip ettiği görüldü.

Sezaryende dünyada en az uygulama yapılan ülkeler arasında İsrail başı çekerken, onu Finlandiya, İsviçre ve Norveç’in izlediği anlaşıldı. Sezaryende ilk sırada tunceli son sırada van bulunuyor