Kaç kişiden 1’i o hastalığın pençesinde

Doç. Dr. Mehmet Özkan, yaşam tarzındaki değişimlerin varis oluşumunu engellediğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Kaç kişiden 1’i o hastalığın pençesinde

KADINLARDA ERKEKLERE ORANLA DAHA SIK

Varis hastalığının kadınları tehdit ettiğini belirten Doç. Dr. Özkan, hastalığın kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha sık görüldüğünü belirtti. Özkan, “Yetişkinlerde % 20 – 25 gibi yüksek oranda karşılaşılan varis özellikle kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha sık görülmektedir. 25-65 yaş arası kadın nüfusunun yaklaşık yarısında varis olduğu yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir.” şeklinde konuştu.

VARİS ÇORABI KULLANILMALI

Doç. Dr. Mehmet Özkan, ”Varis tedavisi için agresif tedavileri denemek yerine yaşam tarzında değişiklikler yapılmasını tavsiye ediyoruz. Varis oluşumunu kolaylaştıran faktörleri arasında; gebelik, menopoz, 50 yaş üstü, obezite, uzun süre ayakta durmak, aile öyküsü, genetik yatkınlığı yer alıyor. Uzun süre ayakta beklememek, kilo vermek, egzersiz ve varis çorabı kullanımı varis oluşumunu veya daha kötüye gitmesini önlemeye yardımcı oluyor. Varis tedavisi konusunda ise ameliyat dışında yöntemler mevcut. Bunlar arasında Köpük Skleroterapi, Mikro skleroterapi, Lazer yöntemi, Endovenöz Radyofrekans ve Zamk yöntemi uygun tedaviler arasında yer alıyor.” diye konuştu.

Doç. Dr. Mehmet Özkan açıklamalarına şöyle devam etti “Varisli damarlar zamanla daha da kötüleşebilir. Hastalığı kontrol altında tutmak ve şikayetleri azaltmak için gerekli yaşam tarzı değişikliğini yapmak mutlaka gereklidir. Nadiren bazı vakalarda varisli damarlar bacaklarda kan pıhtısına ve kronik enfeksiyona veya ülser yaralarına neden olabilir. Ciddi varislerde damar patlayabilir ve kanamaya sebep olabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka doktora danışılmalıdır.”

AA

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