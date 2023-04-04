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Kaç saat televizyon izleyenler zarar görür

Hareketsiz yaşam tarzı akciğer gelişimini engelliyor. Peki, televizyon karşısında kaç saat bulunanlar zarar görür? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 12:32
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Kaç saat televizyon izleyenler zarar görür

Kaç saat televizyon izleyenler zarar görür
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Prof. Dr. Ahmet Akçay; televizyon izlerken hareketsiz yaşamın, ekran karşısında tüketilen abur cuburların alerjik ve astım hastalıklarına neden olduğunu söyledi. Aktif olmayan yaşam tarzının, akciğer gelişimini değiştirdiğini ve çocuklarda nefes alma sorununun, solunumu etkilediğini belirtti. Özellikle ebeveynlerin, üç ile on iki yaşında ki çocukların televizyon alışkanlıkları konusunda şikâyetleri olduğuna, obezite ve egzersiz eksikliğinin alerjik astım hastalıklarında ciddi sorunlar yarattığına dikkat çekti.

İngiltere Glasgow Üniversitesi’nde genç çocuklarda televizyon izleme süresinin astım gelişimiyle ilişkili olup olmadığını araştıran bilim adamları, günde 2 saat televizyon izleyen çocukların % 6’sında, astım yaşayacaklarını gösteren sonuçlar elde ettiklerini, günde 2 saatten fazla izleyen çocuklarda ise neredeyse iki kat fazla astım geliştiğine dikkat çektiler.

Prof. Dr. Ahmet Akçay; hareketsiz yaşamın obezite yaptığına, obezitenin ise astım sıklığını arttığına dikkat çekti. Aynı zamanda fazla kilonun astımlı çocukların tedavisinde başarısız sonuçlarına neden olduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. Ahmet Akçay; “Obezitenin mekanik, immünolojik etkileri, hormonlardaki değişiklik, ortak genetik yapı, diyet ve fiziksel aktivitede azalma gibi etkiler astıma neden olur. Obezite fazla yağ ile göğüse baskı yapmaktadır. Göğüs duvarında yağ birikmesi sebebiyle, Akciğerlerde kan akımını etkiler. Bronşların genişleme yeteneği azalır. Obezite yağ hücreleri astıma neden olan bazı maddeler salmaktadır. Bunların başında leptin gelmektedir. Obezitede leptin miktarı yükselir ve leptin de akciğerlerde bronşlarda enflamasyona neden olur. Obezite astımı kötü etkiler çünkü reflüyü artırır bu da astımı ağırlaştırır. Uyku bozukluğu, kanda yağ miktarı artışı, tansiyon yüksekliği ve diyabete neden olarak yine astımı kötü yönde etkiler. Ayrıca kolesterol yüksekliği astım riskini artırıcı etkisi vardır. Obezite erkeklerde geç ergenliğe ve kızlarda erken ergenliğe girmeye neden olur. Obezitede östrojen miktarı artar bu da alerjiye eğilimi artırır” diye konuştu.

Akçay; sözlerine şunları ekledi:

“Alerjik hastalıklarda aşı tedavisi çok etkilidir. Astımlı veya alerjik nezleli çocuklarda alerjiye karşı tolerans oluşturmak için kullanılır. Aşı tedavisi ilaç gereksinimini azaltır veya ortadan kaldırır, yeni alerjilerin gelişmesini önler ve hayat kalitesini artırmaktadır. Çocuklarda aşının etkisi yetişkinlere göre çok daha fazladır. Çünkü çocuklarda immun sistem değişim içindedir”

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