Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Bakan Yerlikaya rakamları verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyelinin ülkesine gönüllü olarak döndüğünü söyledi.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin dönüşleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663, yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların; 2 milyon 865 bin 430’unu Suriyeliler; 1 milyon 66 bin 13’ünü ikamet izni olan yabancılar ve 190 bin 220’sini uluslararası koruma altındakiler oluşturuyor. 2024 yılında; 142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 şahıs tutuklandı. 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. 81 ilimizde 270 mobil göç aracımız bulunuyor. Temmuz 2023 tarihinden 2024 sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık. Düzensiz göçle mücadeledeki temel hedefimiz ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasına izin vermemektir. Göç, küresel ölçekte sorumluluk gereken bir konu. Komşularımız başta olmak üzere görüşmelerimizde iş birliğine büyük önem veriyoruz."