Kaçak 2 göçmen polisin elinden kaçamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak 2 göçmen polisin elinden kaçamadı

Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı mevkiinde, iki kaçak göçmenle polis arasında uzun süreli kovalamaca yaşandı.

Erzincan Erzurum karayolu Akyazı mevkiinde yurda yasadışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen, Akyazı Mahallesinde polisi görünce araziye kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ile kaçak göçmenler arasında kovalamaca yaşandı. Araziden mahalleye sapan kaçak göçmenlerden birisi gizlendiği evin bahçesinde kıskıvrak yakalandı.

Yakalandıktan sonra baygınlık geçiren kaçak göçmene ambulansta müdahale edildi. Sağlık durumu yerine gelen kaçak göçmen gerekli işlemlerinin yapılması için polis otosuyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaçan ikinci kaçak göçmen ise Ersevenler Mahallesinde sığındığı camide yakalandı.

Son Haberler
Satışı resmen duyuruldu: Flash Haber, Halk TV bünyesine katıldı
Satışı resmen duyuruldu: Flash Haber, Halk TV bünyesine katıldı
Saadet Partisi'nin yeni lideri Mahmut Arıkan'ı ilk Fatih Erkan tebrik etti! Milli Görüş'te yeni bir İttifak mı doğuyor?
Saadet Partisi'nin yeni lideri Mahmut Arıkan'ı ilk Fatih Erkan tebrik etti! Milli Görüş'te yeni bir İttifak mı doğuyor?
Dilovası’nda karla mücadele sürüyor
Dilovası’nda karla mücadele sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 25 Kasım mesajı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 25 Kasım mesajı
Sergen Yalçın’dan olay iddia: Van Bronckhorst, Hasan Arat’tan telefon bekliyor olabilir
Sergen Yalçın’dan olay iddia: Van Bronckhorst, Hasan Arat’tan telefon bekliyor olabilir