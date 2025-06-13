Kaçak ağaç kesimine rekor hapis cezası verildi

Bolu ve Gerede'de geçen yıl ormandan yüzlerce kaçak ağaç kesilerek başka kentlere nakledildiğinin belirlenmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 792 kök köknarı kesen ve nakliyesini yaptığı tespit edilen şüphelilerin Bolu, Yeniçağa ve Zonguldak'ın Devrek ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İ.A., A.A., S.B. ile Ankara'da bulunan F.A. yakalanıp gözaltına alındı. 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme’ suçundan Gerede 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KARAR VERİLDİ

Gerede 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti zincirleme şekilde suç işlediklerine hükmettiği İ.A. için 10 yıl hapis ve 800 bin TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, F.A. için 8 yıl hapis ve 800 bin TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, S.B. için 10 yıl hapis ve 800 bin lira adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına, C.G. için 5 yıl hapis ve 100 bin TL adli para cezası ile ceza kesinleşene kadar kişinin adli kontrol hükümlerinin devam etmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca sanıklardan İ.K., A.A, T.A., H.İ.Y, U.A. ve R.Ş.'nin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği ve atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığına kanaat getirip 6 kişi hakkında beraat kararı verdi.