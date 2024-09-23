Kaçak alkol operasyonunda şüpheli suçüstü yakalandı

Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 37 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirilirken şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Gümüşhane'de bulunan M.T. isimli şahsa Şanlıurfa'dan yolcu otobüsü bagajında kaçak alkol geleceği bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışma neticesinde yol kontrolü esnasında şahsa ait kaçak alkollerin bulunduğu otobüste yapılan aramada 2 koli içerisinde 70 cl'lik 37 adet bandrolsüz kaçak içki olduğu tespit edildi. KOM ve jandarma asayiş ekiplerinin fiziki takibe aldığı otobüs Gümüşhane otogarına girdiğinde şahıs kaçak alkolleri otobüsten almaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.