Kaçak avcılara ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak avcılara ceza yağdı

Bursa genelinde gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, ekiplerin yapmış olduğu denetimler sonucunda 352 avcı kontrol edildi.

Yetkililer, korunan alanlar ve avlaklarda koruma ile kontrol çalışmalarının kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Doğa ve yaban hayatın korunmasına yönelik süren denetimlerde, sürdürülebilir avcılığın sağlanması için büyük önem taşıyor.

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Bu kapsamda, ekiplerin avcılık faaliyetlerini düzenli olarak denetlemeye ve yasa dışı avcılığa karşı mücadelesini arttırmaya devam edeceklerini bildirdiler.

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2 avcıya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 53.223 TL tutarında idari yaptırım cezası uygulandı.

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