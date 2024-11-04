Kaçak avcılara ceza yağdı

Yetkililer, korunan alanlar ve avlaklarda koruma ile kontrol çalışmalarının kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Doğa ve yaban hayatın korunmasına yönelik süren denetimlerde, sürdürülebilir avcılığın sağlanması için büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda, ekiplerin avcılık faaliyetlerini düzenli olarak denetlemeye ve yasa dışı avcılığa karşı mücadelesini arttırmaya devam edeceklerini bildirdiler.

2 avcıya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten toplam 53.223 TL tutarında idari yaptırım cezası uygulandı.