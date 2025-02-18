Kaçak avcılara ceza yağdı!

Kaynak: İHA
Kaçak avcılara ceza yağdı!

Afyonkarahisar'da polis ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Eber Gölünün korunması maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçak avlanan 2 şahsa 36 bin 828 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar il jandarma Komutanlığı ekipleri Çay'a bağlı Eber köyünde kaçak avcılığın önlenmesi ve Eber Gölünün korunması maksadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleriyle müşterek icra edilen devriye faaliyeti sonucunda E.O. ve M.Ö.Ç., isimli şahısların gölde kaçak av yaptıklarını tespit etti.

Konu ile alakalı E.O. isimli şahsın kullandığı tespit edilen bir adet ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı. E.O. ve M.Ö.Ç isimli şahıslara toplam 36 bin 828 TL idari para cezası tanzim edildi.

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