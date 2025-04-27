Kaçak avcılığın önüne geçmek için fotokapanlı çözüm

Kaynak: İHA
Kaçak avcılığın önüne geçmek için fotokapanlı çözüm

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayatını korumak amacıyla fotokapanlar yerleştirildi.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayatını korumak amacıyla fotokapanlar yerleştirildi.

Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Oltu Şefi ve DKMP personelleri, Olur Belediye Meclis Üyesi Hacı Sevinç ve Ormanağzı Mahallesi Muhtarı Fikri Ulusoy ile birlikte yaban keçilerinin yaşam alanlarına fotokapan kurdu.

Kaymakam Kini, mahalleden gelen kaçak avlanma şikayetleri üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Doğamızın güzelliklerinden olan yaban keçilerinin korunması için DKMP ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Kurulan fotokapanlar sayesinde kaçak avcılığı tespit ederek gerekli yasal işlemleri uygulayacağız," dedi.

Fotokapanlar sayesinde bölgedeki yaban hayatının daha etkin bir şekilde izlenmesi ve yasa dışı avcılığın önlenmesi hedefleniyor.

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