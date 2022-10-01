Kaçak balık avlayan 3 kişiye binlerce lira ceza

İlçede devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak arama yaptı.
Ekipler, 1 ton 700 kilogram tatlı su kefali ele geçirdi.
Olay yerine sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesti, balıklara el koydu.
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