Kaçak balık avlayan 3 kişiye binlerce lira ceza

İlçede devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak arama yaptı.

Ekipler, 1 ton 700 kilogram tatlı su kefali ele geçirdi.

Olay yerine sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişiye 10 bin 500 lira ceza kesti, balıklara el koydu.