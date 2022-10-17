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Kaçak cinsel ilaçlar piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:05
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Kaçak cinsel ilaçlar piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Kaçak cinsel ilaçlar piyasaya sürülmeden ele geçirildi
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Denizli’de eşya kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheliden çok sayıda kaçak cinsel ilaçlar ve cep telefonu ele geçirildi.

Denizli’de “Emtia (Eşya) Kaçakçılığı” suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 679 adet kaçak cinsel içerikli ilaç, 11 adet çeşitli marka ve modellerde akıllı cep telefonu, 11 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

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