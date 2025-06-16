Kaçak define avcıları suçüstü yakalandı

Kaynak: DHA
Kaçak define avcıları suçüstü yakalandı

Aydın’da jandarma ekipleri kaçak kazı yaparak hazine arayanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın’ın Çine ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yaptıkları belirlenen 8 kişi, suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölüntü Mahallesi İmamlar mevkisinde define aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Belirlenen bölgeye, dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Ekipler, ekskavatörle kaçak kazı yapan H. A. (39), S.A. (29), M.K. (25), E.Ö. (34) , H.A. (47) , K.Z. (53), E.K. (30) ve D.S. (49) suçüstü yakaladı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramada 1 el dedektörü, 1 ekskavatör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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