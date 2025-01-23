Kaçak göçmenler İHA ile tespit edilip, yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İHA ile Fethiye açıklarında 20 Ocak günü saat 19.40 sıralarında şüpheli bir lastik bot tespit etti. Bölgeye 6 sahil güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi yönlendirildi. Bölgeye intikal eden ekipler tarafından yürütülen operasyonda, Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 20'si çocuk, 59 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.