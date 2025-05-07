Kaçak göçmenlere operasyon! Gözaltına alındılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak göçmenlere operasyon! Gözaltına alındılar

Amasya'da polisin arama yaptığı otomobilde Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

Amasya'da polisin arama yaptığı otomobilde Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya kaçak göçmen taşındığı bilgisi sonrası harekete geçti. Takip sonucu bir otomobil şehir girişinde durduruldu. Yapılan aramada yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler işlem yapılmak üzere Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sürücü A.B. (23) ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenlere operasyon! Gözaltına alındılar

Kaçak göçmenlere operasyon! Gözaltına alındılar

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