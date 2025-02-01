Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli Köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada TIR'ın dorsesinde bulunan yabancı uyruklu 25 kaçak göçmenden 1'i hayatını kaybederken, 4’ü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı göçmenler ekiplerin yardımıyla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazadan yara almadan kurtulan 19 göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kazada ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, sağ kurtulan sürücü ise gözaltına alındı.

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