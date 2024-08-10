Kaçak hayvan uzvu operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yürütülen operasyon kapsamında, belirlenen bir adrese baskın düzenlendi.

Yapılan arama sırasında, yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve yasa dışı olarak ticareti yapılan çeşitli yaban hayvanlarına ait boynuz ve kafatasları ele geçirildi. Ele geçirilen trofeler arasında 34 karaca, 1 kızıl geyik ve 1 yaban domuzuna ait boynuz ve kafatasları bulunuyor. Bu tür nadir yaban hayvanlarının trofelerinin izinsiz olarak bulundurulması ve ticaretinin yapılması, doğal yaşamın korunması açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Olayla ilgili olarak, izinsiz trofe bulunduran ve bunların ticaretini yapan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini, doğa koruma yasalarının ihlal edilmesine asla izin verilmeyeceğini belirtti. Ayrıca, halkın bu tür yasadışı faaliyetlere karşı duyarlı olması ve şüpheli durumları yetkililere bildirmesi gerektiği vurgulandı.

Bu operasyon, yaban hayatının korunması ve doğanın dengesi için büyük bir öneme sahip. Kaçak trofe ticareti, hem hayvan popülasyonlarını tehlikeye atmakta hem de doğanın sürdürülebilirliğine ciddi zararlar vermektedir. Ekipler, bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.